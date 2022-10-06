***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 14:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067983
BIST
17:593.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,72
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5918,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5918,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:591.016,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,07
|Açılış
|: 1.016,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EGEEN
|2.591,80
|304.408.220
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.170.122
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.542.774
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|243.658.414
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.812.242
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|KLRHO
|26,64
|162.356.891
|% -6,20
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,50
|5.509.065.922
|% -0,24
|
|SASA
|86,90
|4.179.060.798
|% 2,00
|
|SISE
|29,84
|4.101.156.296
|% 1,29
|
|ASELS
|31,48
|2.974.199.054
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,31
|2.237.937.967
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.237.937.967
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,16
|1.759.160.639
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,40
|1.336.385.066
|% 0,60
|
|AKBNK
|12,93
|2.046.140.372
|% 0,23
|
|ODAS
|7,50
|1.110.407.064
|% 3,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5890
|% 0,03
|
|Euro
|18,1840
|18,1884
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,6166
|20,7200
|% -0,24
|
|Frank
|18,6540
|18,7664
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,70
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.826
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.326
|3.368
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,20
|97,20
|2,78
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında