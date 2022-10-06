***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068118
BIST
15:003.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 61,82
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
15:0018,5842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0430
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
15:0018,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
15:001.024,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.024,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler15:00
|AKENR
|3,31
|151.089.054
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.923.413
|% 9,95
|
|KMPUR
|65,80
|192.580.332
|% 9,67
|
|HKTM
|53,50
|69.330.658
|% 9,63
|
|ARSAN
|6,91
|54.522.994
|% 8,82
|
|INFO
|9,65
|7.179.803
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.142.999
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,90
|4.061.802.359
|% 8,64
|
|THYAO
|83,90
|3.527.546.074
|% -1,06
|
|SISE
|29,28
|2.980.830.249
|% 3,24
|
|EKGYO
|4,29
|1.853.945.307
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,08
|1.637.730.277
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,29
|1.853.945.307
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,08
|1.637.730.277
|% 3,46
|
|ZOREN
|4,78
|874.908.697
|% 0,84
|
|DOHOL
|5,30
|909.104.547
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,28
|1.061.154.336
|% 1,85
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5749
|18,5842
|% -0,23
|
|Euro
|18,3604
|18,3787
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,8302
|20,9347
|% -0,74
|
|Frank
|18,7922
|18,9054
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9251
|4,9498
|% -0,03
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|1,20
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|32,00
|
|Tam
|6.877
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.351
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|-0,38
|