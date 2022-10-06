***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 14:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068054
BIST
17:283.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 65,30
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:2818,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0467
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:2818,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:281.020,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.020,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,77
BIST En Aktif Hisseler17:28
|AKENR
|3,31
|190.724.636
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|233.611.844
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|18.921.688
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|46.470.974
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|154.578.218
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.508.366
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.680.390
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|86,85
|5.890.364.105
|% 4,95
|
|THYAO
|83,90
|5.130.569.259
|% -1,06
|
|SISE
|29,52
|4.505.716.784
|% 4,09
|
|EKGYO
|4,26
|2.300.087.661
|% 0,95
|
|YKBNK
|8,03
|2.180.465.705
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,26
|2.300.087.661
|% 0,95
|
|ZOREN
|4,77
|1.435.601.964
|% 0,63
|
|DOHOL
|5,33
|1.431.674.061
|% 4,31
|
|YKBNK
|8,03
|2.180.465.705
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,27
|1.515.530.279
|% 1,72
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5717
|18,5805
|% -0,25
|
|Euro
|18,3049
|18,3272
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7917
|20,8960
|% -0,92
|
|Frank
|18,7025
|18,8151
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.913
|-31,00
|
|Yarım
|3.341
|3.380
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,38
|
Seans Raporu
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