***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077383
BIST
14:274.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 97,69
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:2718,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:2718,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0964
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:271.003,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.003,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:25
|POLTK
|968,00
|15.192.943
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.968.298.356
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.723.144
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.338.300
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.432.575
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.470.185
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,33
|13.851.188
|% -8,43
|
|DITAS
|34,90
|21.562.496
|% -7,23
|
|MERCN
|25,72
|72.982.319
|% -7,22
|
|KRDMD
|13,85
|5.394.397.465
|% 6,54
|
|EREGL
|36,62
|4.968.298.356
|% 9,97
|
|THYAO
|103,80
|4.943.535.540
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,83
|3.168.553.085
|% 5,00
|
|PETKM
|14,37
|3.001.990.862
|% 2,64
|
|EKGYO
|4,83
|3.168.553.085
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,85
|5.394.397.465
|% 6,54
|
|PETKM
|14,37
|3.001.990.862
|% 2,64
|
|ISCTR
|9,32
|1.694.639.250
|% 4,13
|
|HALKB
|8,91
|1.290.531.572
|% 4,33
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6072
|% 0,22
|
|Euro
|18,5773
|18,5855
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2506
|21,3572
|% 0,89
|
|Frank
|18,7150
|18,8277
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.715
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|98,64
|98,64
|0,07
|
Seans Raporu
14:25
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14:40XU100
Endeks 4, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 63, 250.00 milyon TL de
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14:40SEGYO
Yüzde 5.99 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 184, 585 adet işlem
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14:39RYSAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 863, 708 adet işlem
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14:38VAKFN
Yüzde 8.25 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 031, 765 adet işlem
-
14:37SNKRN
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 579 adet işlem