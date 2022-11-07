***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077387
BIST
17:384.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 112,46
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:3818,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:3818,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:381.002,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.002,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BFREN
|2.332,90
|93.581.077
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.612.319
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|155.330.800
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.009.601.798
|% 9,97
|
|FMIZP
|183,30
|198.122.904
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.293.163
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,24
|32.343.095
|% -9,01
|
|PRKME
|14,31
|143.075.713
|% -8,45
|
|MERCN
|25,66
|87.652.329
|% -7,43
|
|THYAO
|106,00
|9.639.810.526
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,70
|6.914.602.418
|% 5,38
|
|PETKM
|14,79
|5.275.594.770
|% 5,64
|
|EREGL
|36,62
|5.009.601.798
|% 9,97
|
|TUPRS
|450,30
|4.879.258.940
|% 5,16
|
|EKGYO
|4,78
|4.268.342.462
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,70
|6.914.602.418
|% 5,38
|
|PETKM
|14,79
|5.275.594.770
|% 5,64
|
|ISCTR
|9,22
|2.849.249.818
|% 3,02
|
|HALKB
|8,69
|2.654.572.384
|% 1,76
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5785
|% 0,07
|
|Euro
|18,5533
|18,5715
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2459
|21,3525
|% 0,87
|
|Frank
|18,7174
|18,8301
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,12
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|143,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,50
|0,03
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|0,03
|
Seans Raporu
17:36
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