***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077391
BIST
14:364.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 96,04
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:3618,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:3618,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0917
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:361.003,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.003,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:35
|POLTK
|968,00
|15.450.328
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.970.647.969
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.836.593
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|66.548.229
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|74.365.581
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.514.776
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|15.950.065
|% -8,63
|
|PRKME
|14,48
|117.625.204
|% -7,36
|
|MERCN
|25,70
|74.019.822
|% -7,29
|
|KRDMD
|13,83
|5.452.849.642
|% 6,38
|
|THYAO
|104,00
|5.002.198.749
|% -0,19
|
|EREGL
|36,62
|4.970.647.969
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,83
|3.214.031.970
|% 5,00
|
|PETKM
|14,33
|3.064.911.715
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,83
|3.214.031.970
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,83
|5.452.849.642
|% 6,38
|
|PETKM
|14,33
|3.064.911.715
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,31
|1.741.232.005
|% 4,02
|
|HALKB
|9,00
|1.470.257.259
|% 5,39
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6084
|% 0,23
|
|Euro
|18,5757
|18,5828
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2756
|21,3823
|% 1,01
|
|Frank
|18,7198
|18,8325
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.716
|6.764
|130,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,43
|98,43
|-0,14
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 84 artarak (% 2.58 ) 3, 815
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, GARFA, COSMO, INVEO, VAKKO, SNKRN, EREGL, DESA, ISDMR
-
14:50
RYGYO, VAKKO, PNLSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:50
EGEPO, RODRG, NUHCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:50
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 136 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 114 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem