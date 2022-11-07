***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077418
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.002,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.002,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.016.108
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.671
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.848.603
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5793
|% 0,07
|
|Euro
|18,5563
|18,5683
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2298
|21,3362
|% 0,79
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.714
|6.775
|141,00
|
|Yarım
|3.271
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,04
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem