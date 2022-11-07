***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077389
BIST
17:424.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 115,16
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4218,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:4218,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0843
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:421.003,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.003,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:40
|BFREN
|2.332,90
|93.581.077
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.612.319
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|160.320.953
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.010.279.524
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.845.952
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.322.383
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,28
|32.456.904
|% -8,75
|
|PRKME
|14,29
|143.710.852
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,82
|45.799.329
|% -7,70
|
|THYAO
|105,90
|9.718.435.358
|% 1,63
|
|KRDMD
|13,69
|6.965.567.121
|% 5,31
|
|PETKM
|14,76
|5.326.433.487
|% 5,43
|
|EREGL
|36,62
|5.010.279.524
|% 9,97
|
|TUPRS
|450,90
|4.991.552.068
|% 5,30
|
|EKGYO
|4,78
|4.306.974.718
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,69
|6.965.567.121
|% 5,31
|
|PETKM
|14,76
|5.326.433.487
|% 5,43
|
|ISCTR
|9,21
|2.875.635.974
|% 2,91
|
|HALKB
|8,70
|2.684.539.705
|% 1,87
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5788
|% 0,07
|
|Euro
|18,5471
|18,5626
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2330
|21,3395
|% 0,81
|
|Frank
|18,7051
|18,8177
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% 0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.717
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,02
|
|B. Petrol
|98,56
|98,56
|-0,01
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem
-
17:51CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 430, 569 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 41 artarak (% 2.89 ) 3, 827