***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 12:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093949
BIST
14:275.400
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -123,64
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2718,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2719,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0405
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:271.115,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.115,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DOGUB
|11,00
|51.468.167
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.114.201
|% 9,77
|
|ARMDA
|198,30
|14.759.975
|% 9,38
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.389.489
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.222.558
|% -9,87
|
|TERA
|23,42
|325.713.366
|% -9,58
|
|EREGL
|42,64
|14.966.290.539
|% -0,65
|
|THYAO
|142,30
|8.464.844.487
|% -1,52
|
|KRDMD
|19,12
|5.506.792.907
|% -3,39
|
|ASELS
|63,45
|4.297.075.465
|% -2,61
|
|AKBNK
|19,32
|3.007.677.239
|% -1,68
|
|EREGL
|42,64
|14.966.290.539
|% -0,65
|
|EKGYO
|9,11
|2.985.222.286
|% -3,29
|
|KRDMD
|19,12
|5.506.792.907
|% -3,39
|
|YKBNK
|11,32
|2.179.412.321
|% -2,75
|
|AKBNK
|19,32
|3.007.677.239
|% -1,68
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7641
|18,7666
|% 0,13
|
|Euro
|19,9276
|19,9434
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4764
|22,5891
|% -0,26
|
|Frank
|20,1547
|20,2761
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9772
|5,0021
|% 0,16
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41GLYHO
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 415, 845 adet işlem
-
14:40KLGYO
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 460, 145 adet işlem
-
14:39XU100
Endeks 5, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 86, 890.00 milyon TL de
-
14:39ISKPL
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 244 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem