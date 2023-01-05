***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 12:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093950
BIST
14:265.403
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -120,51
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2618,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2619,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0486
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:261.115,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.115,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:24
|DOGUB
|11,00
|50.799.521
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|199,20
|11.689.435
|% 9,87
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.063.385
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.084.495
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.208.600
|% -9,87
|
|TERA
|23,50
|324.261.415
|% -9,27
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|THYAO
|143,00
|8.395.091.914
|% -1,04
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|ASELS
|63,70
|4.250.027.456
|% -2,23
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|YKBNK
|11,36
|2.157.776.724
|% -2,41
|
|AKBNK
|19,50
|2.916.034.564
|% -0,76
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7614
|18,7703
|% 0,15
|
|Euro
|19,9202
|19,9406
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4904
|22,6032
|% -0,19
|
|Frank
|20,1626
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
14:24
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14:39XU100
Endeks 5, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 86, 890.00 milyon TL de
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14:39ISKPL
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14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem
-
14:35ISSEN
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 82.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 475, 795 adet işlem