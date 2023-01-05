***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 12:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093959
BIST
15:215.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -158,49
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2118,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2119,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:211.114,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.114,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DYOBY
|32,12
|227.911.806
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|55.611.301
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.409.003
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.451.425.642
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.654.816
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|EREGL
|42,14
|16.803.419.783
|% -1,82
|
|THYAO
|141,80
|8.877.308.299
|% -1,87
|
|KRDMD
|19,15
|6.674.619.375
|% -3,23
|
|ASELS
|62,75
|4.755.765.509
|% -3,68
|
|AKBNK
|19,20
|3.513.483.472
|% -2,29
|
|EREGL
|42,14
|16.803.419.783
|% -1,82
|
|EKGYO
|9,05
|3.267.390.675
|% -3,93
|
|KRDMD
|19,15
|6.674.619.375
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,24
|2.388.922.528
|% -3,44
|
|AKBNK
|19,20
|3.513.483.472
|% -2,29
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7619
|18,7650
|% 0,12
|
|Euro
|19,9270
|19,9438
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,5006
|22,6134
|% -0,15
|
|Frank
|20,1617
|20,2831
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9776
|5,0026
|% 0,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.545
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.654
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|1,57
|
Seans Raporu
15:21
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15:34
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