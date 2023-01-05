***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 12:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093961
BIST
13:525.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -53,85
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
13:5218,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
13:5219,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0726
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
13:521.115,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.115,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler13:49
|DOGUB
|11,00
|50.647.314
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|190.856.522
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,84
|3.762.050
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,74
|188.360.062
|% 8,70
|
|ULUSE
|202,50
|25.699.126
|% -10,00
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|GLRYH
|10,83
|119.881.168
|% -9,90
|
|MARTI
|5,48
|10.524.252
|% -9,87
|
|SNPAM
|16,00
|253.440
|% -8,05
|
|EREGL
|43,78
|11.928.452.954
|% 2,00
|
|THYAO
|144,00
|8.060.787.371
|% -0,35
|
|KRDMD
|19,22
|4.723.854.826
|% -2,88
|
|ASELS
|64,00
|4.019.819.439
|% -1,77
|
|EKGYO
|9,23
|2.750.489.743
|% -2,02
|
|EKGYO
|9,23
|2.750.489.743
|% -2,02
|
|EREGL
|43,78
|11.928.452.954
|% 2,00
|
|KRDMD
|19,22
|4.723.854.826
|% -2,88
|
|YKBNK
|11,42
|1.970.619.401
|% -1,89
|
|AKBNK
|19,68
|2.686.125.847
|% 0,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7609
|18,7655
|% 0,12
|
|Euro
|19,9449
|19,9651
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4969
|22,6097
|% -0,16
|
|Frank
|20,1590
|20,2804
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9761
|5,0010
|% 0,14
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.117
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.634
|-10,00
|
|Tam
|7.564
|7.621
|-5,00
|
|Yarım
|3.663
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|-0,16
|