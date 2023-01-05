***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 12:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093963
BIST
15:225.369
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -154,10
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2218,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2219,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0504
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:221.114,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.114,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DYOBY
|32,12
|227.911.806
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|55.611.301
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|30.533.512
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.409.003
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.451.559.054
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.669.181
|% -9,96
|
|EREGL
|42,12
|16.925.377.208
|% -1,86
|
|THYAO
|141,90
|8.886.576.085
|% -1,80
|
|KRDMD
|19,15
|6.695.674.569
|% -3,23
|
|ASELS
|62,80
|4.789.034.951
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,21
|3.533.774.597
|% -2,24
|
|EREGL
|42,12
|16.925.377.208
|% -1,86
|
|EKGYO
|9,04
|3.275.603.733
|% -4,03
|
|KRDMD
|19,15
|6.695.674.569
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,22
|2.403.088.489
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,21
|3.533.774.597
|% -2,24
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7619
|18,7650
|% 0,12
|
|Euro
|19,9270
|19,9438
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,5078
|22,6207
|% -0,12
|
|Frank
|20,1625
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9790
|5,0039
|% 0,19
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-8,83
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|7.509
|7.623
|-21,00
|
|Tam
|7.549
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.656
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|1,82
|
Seans Raporu
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