***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095172
BIST
16:215.271
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 154,19
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:2118,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:2119,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:211.107,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.107,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BRKVY
|28,82
|40.906.117
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.065.057
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.543.640
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|143.429.468
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.122.570
|% -10,00
|
|MARTI
|5,02
|109.374.959
|% -8,39
|
|ULUFA
|6,90
|31.001.156
|% -7,63
|
|ULUSE
|188,60
|46.496.150
|% -6,86
|
|EREGL
|41,52
|9.528.262.634
|% 3,59
|
|THYAO
|140,00
|8.643.569.888
|% 3,55
|
|KRDMD
|19,28
|5.390.056.051
|% 7,11
|
|EKGYO
|9,16
|4.483.276.794
|% 8,02
|
|ENKAI
|32,98
|3.876.902.166
|% 6,25
|
|EKGYO
|9,16
|4.483.276.794
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,28
|5.390.056.051
|% 7,11
|
|YKBNK
|10,72
|2.686.004.847
|% 2,29
|
|EREGL
|41,52
|9.528.262.634
|% 3,59
|
|SKBNK
|2,85
|611.370.369
|% 4,40
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7591
|18,7712
|% 0,04
|
|Euro
|19,7128
|19,7345
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,2024
|22,3137
|% -0,39
|
|Frank
|19,8977
|20,0176
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9784
|5,0033
|% 0,02
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.530
|7.588
|0,00
|
|Yarım
|3.647
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|