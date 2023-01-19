***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.01.2023 12:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Saklama Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103148
BIST
12:565.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,23
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
12:5618,7959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 19,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
12:5620,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0713
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3650
En Düşük
20,2399
12:561.154,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.154,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler12:52
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|177.927.909
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|112.684.419
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.851.248
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.211.685
|% 9,93
|
|ARMDA
|309,80
|13.156.369
|% -6,88
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|GMTAS
|8,25
|27.891.503
|% -4,29
|
|KZBGY
|27,92
|242.191.594
|% -4,19
|
|MEGAP
|6,99
|20.204.108
|% -3,19
|
|THYAO
|153,90
|8.236.784.640
|% 3,22
|
|EREGL
|40,84
|3.201.920.060
|% 0,64
|
|ASELS
|62,40
|2.790.062.806
|% -1,03
|
|KRDMD
|19,56
|2.433.273.775
|% 0,72
|
|TUPRS
|584,70
|2.244.202.689
|% -0,22
|
|EKGYO
|8,58
|1.468.804.019
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,84
|1.391.817.151
|% 1,86
|
|KRDMD
|19,56
|2.433.273.775
|% 0,72
|
|AKBNK
|17,80
|1.831.470.383
|% 2,53
|
|ISCTR
|11,84
|1.165.062.020
|% 4,04
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7827
|18,8070
|% 0,04
|
|Euro
|20,3494
|20,3584
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,1078
|23,2237
|% -0,07
|
|Frank
|20,4362
|20,5593
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% -0,06
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|6,82
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,11
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-39,00
|
|Tam
|7.843
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,00
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,73
|