***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2023 09:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147134
BIST
12:044.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -61,73
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0419,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0421,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0727
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:041.278,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.873.258
|% -8,09
|
|EMKEL
|5,95
|43.244.099
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.055.918.556
|% -7,46
|
|GESAN
|51,90
|250.900.818
|% -7,16
|
|EUPWR
|71,95
|1.055.918.556
|% -7,46
|
|THYAO
|126,60
|962.340.070
|% -0,86
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,48
|714.298.352
|% -6,02
|
|KOZAL
|16,57
|540.749.909
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,39
|271.598.524
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,29
|389.568.433
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,82
|407.607.130
|% 1,60
|
|KOZAL
|16,57
|540.749.909
|% -0,78
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4951
|19,4994
|% 0,16
|
|Euro
|21,5121
|21,5357
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5153
|24,6383
|% 0,35
|
|Frank
|21,7812
|21,9124
|% -0,60
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% 0,08
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,05
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|1,11
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de