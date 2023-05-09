***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 15:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148761
BIST
16:364.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -38,08
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:3619,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5198
En Düşük
19,4689
16:3621,3767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0800
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:361.271,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.271,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:36
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.822.801
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.136.336.197
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.261.979
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,37
|40.354.246
|% -9,57
|
|NETAS
|23,94
|124.152.968
|% -9,52
|
|ISCTR
|12,03
|4.403.289.078
|% 2,73
|
|KCHOL
|86,00
|3.566.876.491
|% 6,70
|
|CWENE
|118,20
|3.136.336.197
|% -9,98
|
|THYAO
|129,70
|3.107.689.535
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,69
|2.609.264.574
|% 1,21
|
|ISCTR
|12,03
|4.403.289.078
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,20
|2.152.370.455
|% 2,93
|
|AKBNK
|16,69
|2.609.264.574
|% 1,21
|
|SKBNK
|2,24
|274.066.163
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,45
|647.218.384
|% -1,80
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5131
|19,5198
|% 0,09
|
|Euro
|21,3702
|21,3767
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% -0,20
|
|Frank
|21,7498
|21,8808
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1880
|5,2140
|% 0,07
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,75
|
|Cumhuriyet
|9.259
|9.399
|28,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.633
|17,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,92
|
Seans Raporu
16:36
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