***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 10:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180529
BIST
'
12:277.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 59,68
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2726,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0492
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2729,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:271.677,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.677,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:25
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9836
|26,9920
|% 0,17
|
|Euro
|29,5364
|29,5479
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,1812
|34,3526
|% 0,08
|
|Frank
|30,6247
|30,8092
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1730
|7,2090
|% 0,13
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.030
|-74,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,54
|85,54
|0,40
|