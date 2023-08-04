***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 10:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180532
BIST
'
12:267.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,39
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2626,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0492
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2629,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:261.677,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.677,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:26
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|646.710.657
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.604.553
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.478.272
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.186.678
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,90
|3.903.695.391
|% 1,50
|
|THYAO
|236,40
|2.604.616.248
|% 0,60
|
|KONTR
|248,80
|2.460.098.406
|% -1,15
|
|EKGYO
|8,92
|2.176.656.970
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,15
|2.065.274.876
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,92
|2.176.656.970
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,27
|376.410.297
|% 4,81
|
|GSDHO
|4,76
|515.108.091
|% 0,63
|
|FZLGY
|15,08
|1.459.055.758
|% 5,38
|
|YKBNK
|14,12
|896.531.249
|% 0,43
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9804
|26,9960
|% 0,18
|
|Euro
|29,5336
|29,5440
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1845
|34,3559
|% 0,09
|
|Frank
|30,6270
|30,8115
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1758
|7,2118
|% 0,17
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.030
|-74,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,39
|