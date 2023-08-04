***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 10:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180545
BIST
'
12:297.279
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 57,01
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2927,0148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0680
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2929,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:291.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.678,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:27
|RAYSG
|43,56
|32.389.251
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|648.199.118
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|HEDEF
|25,36
|9.047.194
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|375.284.643
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.518.098
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.210.098
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,90
|3.923.342.756
|% 1,50
|
|THYAO
|236,20
|2.613.051.744
|% 0,51
|
|KONTR
|248,50
|2.472.654.103
|% -1,27
|
|EKGYO
|8,92
|2.190.130.021
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,20
|2.072.050.306
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,92
|2.190.130.021
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,25
|381.324.644
|% 4,17
|
|GSDHO
|4,77
|516.459.148
|% 0,85
|
|FZLGY
|15,05
|1.464.881.367
|% 5,17
|
|YKBNK
|14,12
|898.001.607
|% 0,43
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9804
|26,9960
|% 0,18
|
|Euro
|29,5336
|29,5440
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1928
|34,3643
|% 0,12
|
|Frank
|30,6302
|30,8147
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,17
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.030
|-74,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,54
|85,54
|0,40
|