***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 11:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180609
BIST
'
12:317.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 53,25
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:3127,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0561
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:3129,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0312
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:311.678,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.678,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:27
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|647.541.332
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.604.553
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.932.223
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.509.954
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.192.620
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,90
|3.913.055.751
|% 1,50
|
|THYAO
|236,30
|2.606.302.731
|% 0,55
|
|KONTR
|248,90
|2.465.255.589
|% -1,11
|
|EKGYO
|8,92
|2.183.981.061
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,20
|2.068.873.426
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,92
|2.183.981.061
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,26
|378.738.893
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,77
|515.944.092
|% 0,85
|
|FZLGY
|15,07
|1.461.568.982
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,12
|897.679.701
|% 0,43
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9804
|26,9960
|% 0,18
|
|Euro
|29,5336
|29,5440
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1898
|34,3613
|% 0,11
|
|Frank
|30,6287
|30,8133
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1733
|7,2093
|% 0,13
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,37
|