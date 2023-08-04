***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 11:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180613
BIST
'
12:327.277
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 55,48
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:3227,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0583
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:3229,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0185
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:321.678,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.678,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:30
|RAYSG
|43,56
|32.389.294
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|648.845.420
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.615.038
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|375.410.501
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.518.254
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.214.395
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,80
|3.933.985.333
|% 1,41
|
|THYAO
|236,30
|2.620.169.162
|% 0,55
|
|KONTR
|249,90
|2.478.599.465
|% -0,72
|
|EKGYO
|8,92
|2.192.522.889
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,30
|2.074.845.438
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,92
|2.192.522.889
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,26
|383.278.731
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,77
|518.242.159
|% 0,85
|
|FZLGY
|15,06
|1.466.974.444
|% 5,24
|
|YKBNK
|14,12
|898.713.943
|% 0,43
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9794
|26,9914
|% 0,17
|
|Euro
|29,5413
|29,5531
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,1878
|34,3593
|% 0,10
|
|Frank
|30,6294
|30,8139
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1759
|7,2119
|% 0,17
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.030
|-74,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,39
|