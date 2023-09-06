***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 15:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192099
BIST
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16:398.238
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,30
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:3926,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0547
|Açılış
|: 26,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:3928,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0984
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:391.659,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.659,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EGEEN
|7.909,00
|729.275.752
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.686.512
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.738.667
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|532.300.149
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.285.223
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|393.010.799
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,78
|7.732.601.826
|% 5,92
|
|EREGL
|46,74
|7.320.319.110
|% 1,61
|
|IZENR
|73,80
|7.083.761.817
|% 2,79
|
|EKGYO
|9,30
|6.067.860.286
|% -1,48
|
|ISCTR
|24,52
|5.801.300.970
|% 3,99
|
|EKGYO
|9,30
|6.067.860.286
|% -1,48
|
|YKBNK
|17,10
|4.925.308.015
|% -0,23
|
|ISCTR
|24,52
|5.801.300.970
|% 3,99
|
|HALKB
|14,89
|2.958.146.025
|% 1,36
|
|ASELS
|40,78
|7.732.601.826
|% 5,92
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8120
|26,8181
|% 0,18
|
|Euro
|28,8014
|28,8127
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5156
|33,6836
|% -0,02
|
|Frank
|29,9712
|30,1517
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1289
|7,1646
|% 0,23
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,01
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,14
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-16,00
|
|Tam
|11.030
|11.118
|-26,00
|
|Yarım
|5.532
|5.580
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.790
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,00
|-0,27
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,06
|
Seans Raporu
16:38
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16:52ALCAR
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 791.60 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 217 adet işlem
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16:51ISSEN
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 363 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, TOASO
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 01 artarak (% 0.10 ) 7, 215
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CELHA, MIATK, YONGA, ENERY, KZGYO, KLSER, BYDNR, ARZUM, SANKO