***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 15:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192121
BIST
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16:428.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,81
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:4226,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0472
|Açılış
|: 26,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:4228,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0932
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:421.660,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.660,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MIATK
|426,90
|532.867.072
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|79.173.012
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|729.299.479
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.693.445
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.296.753
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|393.323.495
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,70
|7.765.033.508
|% 5,71
|
|EREGL
|46,74
|7.353.181.509
|% 1,61
|
|IZENR
|73,85
|7.095.396.057
|% 2,86
|
|EKGYO
|9,31
|6.075.678.822
|% -1,38
|
|ISCTR
|24,68
|5.891.989.445
|% 4,66
|
|EKGYO
|9,31
|6.075.678.822
|% -1,38
|
|YKBNK
|17,13
|4.949.571.011
|% -0,06
|
|ISCTR
|24,68
|5.891.989.445
|% 4,66
|
|HALKB
|14,92
|2.964.336.891
|% 1,57
|
|ASELS
|40,70
|7.765.033.508
|% 5,71
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7549
|26,8598
|% 0,34
|
|Euro
|28,8078
|28,8215
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,5202
|33,6883
|% -0,01
|
|Frank
|29,9648
|30,1453
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1282
|7,1639
|% 0,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-16,00
|
|Tam
|11.024
|11.112
|-32,00
|
|Yarım
|5.529
|5.577
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.789
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,97
|-0,30
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-0,02
|
Seans Raporu
16:40
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16:55XU100
Endeks 8, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 133, 204.00 milyon TL de
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16:55EGPRO
Yüzde 6.03 oranında artışla 142.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 716 adet işlem
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16:52ALCAR
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 791.60 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 217 adet işlem
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16:51ISSEN
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 363 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, TOASO