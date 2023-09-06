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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.09.2023 15:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ağustos 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192123


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 247,60 201.686.512 % 10,00  
EGEEN 7.909,00 729.228.298 % 10,00  
GRNYO 11,00 81.040.499 % 10,00  
ARZUM 56,10 43.738.667 % 10,00  
MIATK 426,90 532.300.149 % 10,00  
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16:39 Alış Satış %  
Dolar 26,7549 26,8598 % 0,34  
Euro 28,8078 28,8215 % 0,35  
Sterlin 33,5231 33,6913 % -0,00  
Frank 29,9708 30,1513 % 0,02  
Riyal 7,1293 7,1650 % 0,23  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -0,86  
Altın Gr. 1.657 1.657 -0,28  
Cumhuriyet 11.261 11.431 -14,00  
Tam 11.015 11.103 -41,00  
Yarım 5.524 5.573 -29,00  
Çeyrek 2.754 2.786 -6,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 -0,34  
Gümüş Gr. 19,89 19,92 -0,35  
B. Petrol 89,83 89,83 -0,21  
Seans Raporu 16:39
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