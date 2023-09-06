***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 17:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192229
BIST
'
18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0506
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0326
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.652,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.652,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|82.510.466
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|6.101.307
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|QNBFL
|288,20
|2.183.429
|% -9,37
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|ATATP
|41,00
|172.923.824
|% -6,39
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|KLSER
|109,50
|4.104.314.920
|% 9,94
|
|ASTOR
|141,50
|4.095.472.721
|% -1,67
|
|EUPWR
|232,20
|2.679.647.489
|% 1,53
|
|KONTR
|280,30
|2.660.362.325
|% -3,78
|
|ODAS
|12,40
|1.648.836.544
|% -0,56
|
|HLGYO
|5,95
|781.393.596
|% 3,84
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|QUAGR
|6,89
|854.040.084
|% -1,43
|
|IHLGM
|1,40
|117.540.865
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8107
|26,8204
|% 0,19
|
|Euro
|28,7461
|28,7538
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,4203
|33,5879
|% -0,31
|
|Frank
|29,9327
|30,1131
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1282
|7,1640
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-9,05
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.990
|11.097
|-47,00
|
|Yarım
|5.512
|5.570
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.785
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|-0,33
|
|B. Petrol
|90,30
|90,30
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
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17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
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17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem