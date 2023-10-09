***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 09:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201926
BIST
'
13:518.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -103,66
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5127,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1265
|Açılış
|: 27,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5129,2135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:511.648,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 23,41
|Açılış
|: 1.648,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DMRGD
|19,91
|23.400.183
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.160.589
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|69.091.249
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.754.426
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.988.965
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,80
|485.747.089
|% -8,23
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|ASELS
|42,66
|5.264.539.258
|% 4,25
|
|THYAO
|231,60
|3.565.961.680
|% -2,85
|
|TUPRS
|148,90
|3.427.574.633
|% 0,81
|
|PETKM
|23,92
|3.095.384.769
|% 3,55
|
|EREGL
|44,28
|2.492.942.674
|% -1,47
|
|ZOREN
|6,46
|2.121.199.596
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,51
|1.534.155.165
|% -1,50
|
|IHLAS
|1,35
|218.454.009
|% -2,17
|
|PETKM
|23,92
|3.095.384.769
|% 3,55
|
|SKBNK
|7,01
|872.580.289
|% 1,15
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6994
|27,7036
|% 0,46
|
|Euro
|29,1959
|29,2135
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6096
|33,7782
|% -0,11
|
|Frank
|30,3106
|30,4932
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,71
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,42
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.135
|11.217
|210,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,26
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|3,09
|