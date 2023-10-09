***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 09:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201932
BIST
'
13:518.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -103,66
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5127,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1285
|Açılış
|: 27,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5129,2140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0115
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:511.648,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 23,41
|Açılış
|: 1.648,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DMRGD
|19,91
|23.446.593
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.160.589
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|69.108.089
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.878.858
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.004.985
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,90
|490.423.423
|% -8,15
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|ASELS
|42,72
|5.271.337.578
|% 4,40
|
|THYAO
|231,70
|3.574.954.081
|% -2,81
|
|TUPRS
|148,80
|3.432.973.804
|% 0,74
|
|PETKM
|23,86
|3.127.928.901
|% 3,29
|
|EREGL
|44,28
|2.494.931.619
|% -1,47
|
|ZOREN
|6,46
|2.123.967.624
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,51
|1.539.735.809
|% -1,50
|
|IHLAS
|1,34
|218.461.914
|% -2,90
|
|PETKM
|23,86
|3.127.928.901
|% 3,29
|
|SKBNK
|7,01
|873.350.054
|% 1,15
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6996
|27,7056
|% 0,47
|
|Euro
|29,1966
|29,2140
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6097
|33,7782
|% -0,11
|
|Frank
|30,3156
|30,4982
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,09
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,54
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.135
|11.218
|211,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,73
|87,73
|3,15
|