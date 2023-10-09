***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 10:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201985
BIST
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13:538.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -104,21
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5327,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1286
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5329,2097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0158
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:531.648,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 23,23
|Açılış
|: 1.648,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DMRGD
|19,91
|23.498.359
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|72.476.773
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.878.858
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.004.985
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|340.083.374
|% 9,96
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,60
|493.191.952
|% -8,39
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|KOZAL
|28,38
|1.676.085.018
|% -0,07
|
|EKGYO
|8,53
|1.581.471.568
|% -1,27
|
|ASTOR
|125,50
|1.414.682.348
|% -4,20
|
|BIMAS
|310,60
|1.240.596.207
|% 0,19
|
|VAKBN
|16,78
|1.129.178.075
|% 3,64
|
|EKGYO
|8,53
|1.581.471.568
|% -1,27
|
|KATMR
|3,22
|264.059.569
|% 9,90
|
|ODAS
|12,82
|888.678.187
|% -2,73
|
|VAKBN
|16,78
|1.129.178.075
|% 3,64
|
|ADESE
|2,36
|150.108.260
|% -3,28
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6995
|27,7057
|% 0,47
|
|Euro
|29,1996
|29,2097
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,5991
|33,7676
|% -0,14
|
|Frank
|30,3081
|30,4907
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|17,71
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,32
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.134
|11.216
|209,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|3,14
|