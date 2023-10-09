***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 10:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201997
BIST
'
13:558.352
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,66
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5527,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1246
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5529,2102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0153
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:551.648,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 23,08
|Açılış
|: 1.648,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DMRGD
|19,91
|23.546.701
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.258.278
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|370.307.365
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.291.667
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|340.218.456
|% 9,96
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,70
|499.107.909
|% -8,31
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|ASELS
|42,78
|5.285.550.879
|% 4,55
|
|THYAO
|231,70
|3.584.288.230
|% -2,81
|
|TUPRS
|148,90
|3.442.030.824
|% 0,81
|
|PETKM
|23,86
|3.157.050.150
|% 3,29
|
|EREGL
|44,30
|2.498.748.296
|% -1,42
|
|ZOREN
|6,47
|2.130.982.490
|% -5,27
|
|EKGYO
|8,52
|1.611.072.152
|% -1,39
|
|IHLAS
|1,35
|218.582.962
|% -2,17
|
|PETKM
|23,86
|3.157.050.150
|% 3,29
|
|SKBNK
|6,99
|882.563.436
|% 0,87
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6995
|27,7057
|% 0,47
|
|Euro
|29,1996
|29,2097
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,6043
|33,7728
|% -0,13
|
|Frank
|30,3103
|30,4929
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3634
|7,4004
|% 0,44
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,82
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,23
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.137
|11.219
|212,00
|
|Yarım
|5.586
|5.627
|107,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,29
|19,31
|0,14
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|3,00
|