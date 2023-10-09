***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 10:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202000
BIST
'
13:558.352
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,66
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5527,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1272
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5529,2077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0178
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:551.648,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 23,08
|Açılış
|: 1.648,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DMRGD
|19,91
|23.498.359
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|72.476.773
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.878.858
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.004.985
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|340.083.374
|% 9,96
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,60
|493.191.952
|% -8,39
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|THYAO
|231,80
|3.578.895.175
|% -2,77
|
|TUPRS
|149,00
|3.438.226.644
|% 0,88
|
|PETKM
|23,88
|3.147.137.177
|% 3,38
|
|ZOREN
|6,46
|2.126.586.056
|% -5,42
|
|YKBNK
|18,91
|1.892.631.412
|% -0,63
|
|ZOREN
|6,46
|2.126.586.056
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,53
|1.581.471.568
|% -1,27
|
|PETKM
|23,88
|3.147.137.177
|% 3,38
|
|SKBNK
|7,00
|876.138.079
|% 1,01
|
|YKBNK
|18,91
|1.892.631.412
|% -0,63
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6961
|27,7043
|% 0,46
|
|Euro
|29,1945
|29,2077
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,5991
|33,7676
|% -0,14
|
|Frank
|30,3081
|30,4907
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,71
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,42
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.135
|11.217
|210,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,26
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|3,09
|