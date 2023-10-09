***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 10:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202006
BIST
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13:568.348
En Düşük
|Değişim
|: -1,38%
|| -116,77
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5627,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1246
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5629,2102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0153
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:561.648,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,95
|Açılış
|: 1.648,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DMRGD
|19,91
|23.446.593
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.160.589
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|69.108.089
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.878.858
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.004.985
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,90
|490.423.423
|% -8,15
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|ASELS
|42,72
|5.271.337.578
|% 4,40
|
|THYAO
|231,70
|3.574.954.081
|% -2,81
|
|TUPRS
|148,80
|3.432.973.804
|% 0,74
|
|PETKM
|23,86
|3.127.928.901
|% 3,29
|
|EREGL
|44,28
|2.494.931.619
|% -1,47
|
|ZOREN
|6,46
|2.123.967.624
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,51
|1.539.735.809
|% -1,50
|
|IHLAS
|1,34
|218.461.914
|% -2,90
|
|PETKM
|23,86
|3.127.928.901
|% 3,29
|
|SKBNK
|7,01
|873.350.054
|% 1,15
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6995
|27,7057
|% 0,47
|
|Euro
|29,1996
|29,2097
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,6148
|33,7834
|% -0,10
|
|Frank
|30,3149
|30,4975
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3632
|7,4002
|% 0,44
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,64
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,41
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.141
|11.226
|219,00
|
|Yarım
|5.587
|5.630
|110,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.815
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,29
|19,32
|0,15
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|3,05
|