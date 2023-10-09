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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.10.2023 10:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202025


BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMRGD 19,91 23.498.359 % 10,00  
IDEAS 82,55 72.476.773 % 9,99  
SDTTR 400,10 369.878.858 % 9,98  
PAPIL 35,52 88.004.985 % 9,97  
HATSN 70,65 340.083.374 % 9,96  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 27,6961 27,7043 % 0,46  
Euro 29,1945 29,2077 % -0,06  
Sterlin 33,5991 33,7676 % -0,14  
Frank 30,3081 30,4907 % 0,40  
Riyal 7,3629 7,3998 % 0,43  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 16,71  
Altın Gr. 1.648 1.648 22,42  
Cumhuriyet 11.366 11.538 105,00  
Tam 11.135 11.217 210,00  
Yarım 5.585 5.626 106,00  
Çeyrek 2.784 2.813 53,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,65 0,03  
Gümüş Gr. 19,26 19,30 0,13  
B. Petrol 87,67 87,67 3,09  
Seans Raporu 13:55
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