***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 10:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223921
BIST
'
13:307.958
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,18
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.933
En Yüksek
7.989
13:3028,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0717
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
13:3031,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0232
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,1769
13:301.891,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.890,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler13:29
|KRTEK
|30,58
|57.657.968
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.037.092
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|74.799.615
|% 9,97
|
|DOFER
|33,38
|77.535.550
|% 9,95
|
|CATES
|69,10
|1.788.239
|% 9,94
|
|SAMAT
|56,25
|6.429.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,08
|55.320.622
|% -8,61
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|SELGD
|20,02
|6.813.907
|% -7,74
|
|ICUGS
|10,64
|11.063.663
|% -6,67
|
|THYAO
|256,25
|3.370.437.857
|% -1,35
|
|TCELL
|58,20
|1.574.026.306
|% 0,34
|
|SASA
|52,15
|1.421.356.778
|% 3,06
|
|ISCTR
|22,40
|1.382.747.642
|% -0,18
|
|AKBNK
|35,28
|1.381.932.775
|% -1,67
|
|EKGYO
|7,83
|1.349.531.980
|% 2,22
|
|AGROT
|14,24
|1.212.134.691
|% 0,56
|
|YKBNK
|19,66
|1.248.049.603
|% -1,16
|
|ISCTR
|22,40
|1.382.747.642
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,64
|84.394.991
|% -1,20
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9854
|28,9913
|% 0,25
|
|Euro
|31,2673
|31,2865
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3448
|36,5271
|% 0,13
|
|Frank
|32,9931
|33,1919
|% 0,28
|
|Riyal
|7,7096
|7,7482
|% 0,30
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|925,35
|927,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,03
|985,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,03
|2.030,28
|% 0,66
|