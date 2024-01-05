***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2024 17:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2023 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233178
BIST
'
18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0807
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.969,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.969,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8374
|29,8442
|% 0,30
|
|Euro
|32,7443
|32,7671
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,9215
|38,1117
|% 0,80
|
|Frank
|35,0680
|35,2792
|% 0,61
|
|Riyal
|7,9352
|7,9750
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,27
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|964,30
|966,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.043,89
|1.048,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,94
|78,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.051,30
|2.051,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:54ADGYO
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