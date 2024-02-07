***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 15:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2024 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247615
BIST
'
16:418.889
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,27
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4130,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0462
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4132,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0914
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:412.003,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,36
|Açılış
|: 2.003,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SMRTG
|71,55
|1.259.705.299
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.547.821
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|183.905.881
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|145.932.193
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,28
|29.294.264
|% -49,48
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|164.036.144
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,00
|6.073.399.585
|% -1,03
|
|EREGL
|45,24
|5.999.532.253
|% 2,35
|
|TUPRS
|155,40
|4.644.106.823
|% 0,58
|
|PETKM
|23,86
|4.478.220.923
|% 1,71
|
|SAHOL
|80,45
|4.159.854.263
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,02
|1.485.280.951
|% 0,40
|
|TSPOR
|1,71
|350.794.487
|% 3,01
|
|AKFGY
|2,26
|460.452.050
|% 3,20
|
|PETKM
|23,86
|4.478.220.923
|% 1,71
|
|ADESE
|2,88
|438.412.459
|% 9,92
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5924
|30,5985
|% 0,15
|
|Euro
|32,9786
|32,9862
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5435
|38,7368
|% 0,41
|
|Frank
|34,9861
|35,1968
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1331
|8,1739
|% 0,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|889,41
|890,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,81
|938,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,30
|2.035,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:41
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16:56EUPWR
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 75 kaybederek (% -0.18 ) 9, 424