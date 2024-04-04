***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2024 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2024 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267127
BIST
'
17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SEKUR
|14,74
|46.210.379
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|112.668.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ISGSY
|27,30
|162.055.277
|% -8,76
|
|PATEK
|107,40
|1.218.876.324
|% -8,75
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|VAKBN
|15,94
|2.219.599.475
|% 9,63
|
|PGSUS
|795,50
|2.010.853.321
|% -1,43
|
|KOZAL
|22,16
|1.786.926.435
|% 4,23
|
|HALKB
|14,13
|1.687.853.102
|% 8,78
|
|EKGYO
|9,34
|1.410.958.258
|% 3,78
|
|VAKBN
|15,94
|2.219.599.475
|% 9,63
|
|HALKB
|14,13
|1.687.853.102
|% 8,78
|
|KOZAL
|22,16
|1.786.926.435
|% 4,23
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0840
|40,2850
|% -0,58
|
|Frank
|34,9431
|35,1182
|% -0,99
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,23
|89,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR