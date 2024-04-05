***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 15:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2024 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268409
BIST
'
16:179.462
En Düşük
|Değişim
|: 3,65%
|| 333,25
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.462
16:1731,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0430
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1734,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1230
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:172.354,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,74
|Açılış
|: 2.354,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:15
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.853
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|110.923.494
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|93.617.270
|% 9,96
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|TRILC
|17,01
|192.575.717
|% -4,92
|
|MEDTR
|28,94
|77.445.716
|% -3,66
|
|TARKM
|551,00
|300.882.747
|% -3,33
|
|ODINE
|69,85
|2.286.856.501
|% -0,07
|
|OYAKC
|56,85
|814.683.101
|% 0,62
|
|AGROT
|34,98
|738.517.941
|% 1,39
|
|OBAMS
|46,86
|699.706.270
|% 5,54
|
|ASTOR
|93,40
|661.743.120
|% 3,84
|
|ODINE
|69,85
|2.286.856.501
|% -0,07
|
|MOGAN
|16,53
|526.777.306
|% 3,96
|
|AGROT
|34,98
|738.517.941
|% 1,39
|
|QUAGR
|3,92
|66.008.550
|% 2,62
|
|PSGYO
|6,23
|97.809.906
|% 3,32
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9225
|31,9505
|% 0,17
|
|Euro
|34,5029
|34,5274
|% -0,37
|
|Sterlin
|39,9655
|40,1658
|% -0,07
|
|Frank
|35,0896
|35,2655
|% -0,02
|
|Riyal
|8,4718
|8,5143
|% 0,44
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,68
|26,71
|% 0,66
|
|Platin
|919,91
|921,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,73
|1.003,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,09
|91,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,25
|2.293,59
|% 0,66
|