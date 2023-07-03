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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

03.07.2023 21:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164848


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 14,85 100.907.933 % 10,00  
FORTE 31,02 254.822.246 % 10,00  
BRYAT 1.510,60 406.048.373 % 10,00  
ARASE 48,08 80.712.953 % 10,00  
DERIM 13,75 46.458.001 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9120 25,9248 % 0,12  
Euro 28,2036 28,3621 % 0,19  
Sterlin 32,8012 32,9657 % 0,04  
Frank 28,8215 28,9951 % 0,09  
Riyal 6,8925 6,9270 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.922 2,03  
Altın Gr. 1.601 1.602 1,33  
Cumhuriyet 10.716 10.878 29,00  
Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.137 5.304 -6,00  
Çeyrek 2.577 2.652 -3,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 0,13  
Gümüş Gr. 19,07 19,11 0,02  
B. Petrol 74,97 74,97 -0,44  
Seans Raporu 18:05
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