***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 09:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253294
BIST
'
10:499.207
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 13,15
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:4931,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0938
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:4933,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0486
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:492.061,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.061,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:41
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.516.647.115
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|501.669.460
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|195.948.721
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|86.118.096
|% 9,91
|
|ALCTL
|138,00
|255.427.895
|% -7,88
|
|ERSU
|31,94
|29.974.991
|% -6,61
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|NETAS
|90,50
|50.719.559
|% -4,74
|
|UFUK
|249,00
|287.595
|% -4,23
|
|GUBRF
|206,80
|1.841.500.447
|% 3,09
|
|LMKDC
|31,52
|1.516.647.115
|% 9,98
|
|REEDR
|71,55
|1.461.973.123
|% 3,40
|
|THYAO
|281,00
|1.136.623.455
|% -0,27
|
|MIATK
|80,40
|1.109.471.087
|% 2,68
|
|LMKDC
|31,52
|1.516.647.115
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,85
|195.948.721
|% 9,96
|
|EKGYO
|11,26
|381.153.629
|% 1,44
|
|ZOREN
|5,62
|165.071.376
|% -0,35
|
|ODAS
|10,28
|280.298.246
|% 1,88
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3208
|31,3290
|% 0,31
|
|Euro
|33,8846
|33,8935
|% 0,08
|
|Sterlin
|39,4557
|39,6536
|% 0,37
|
|Frank
|35,2394
|35,4517
|% 0,17
|
|Riyal
|8,3279
|8,3697
|% 0,30
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|879,34
|880,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,78
|949,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,92
|2.047,23
|% 0,66
|