***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253307
BIST
'
10:509.208
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 14,15
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:5031,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0938
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:5033,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0486
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:502.061,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.061,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.521.224.796
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|504.464.689
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|198.619.164
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|88.011.373
|% 9,91
|
|ALCTL
|137,40
|283.500.905
|% -8,28
|
|ERSU
|32,28
|31.023.115
|% -5,61
|
|KBORU
|165,20
|703.638.844
|% -5,11
|
|NETAS
|90,25
|55.025.612
|% -5,00
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|GUBRF
|208,40
|2.236.087.631
|% 3,89
|
|REEDR
|70,45
|1.616.775.717
|% 1,81
|
|LMKDC
|31,52
|1.521.224.796
|% 9,98
|
|THYAO
|281,00
|1.344.958.221
|% -0,27
|
|MIATK
|80,40
|1.178.524.584
|% 2,68
|
|LMKDC
|31,52
|1.521.224.796
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,27
|478.903.074
|% 1,53
|
|KLGYO
|5,85
|198.619.164
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|177.015.196
|% -0,35
|
|ODAS
|10,27
|295.666.091
|% 1,78
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3197
|31,3295
|% 0,31
|
|Euro
|33,8810
|33,8896
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,4519
|39,6498
|% 0,36
|
|Frank
|35,2281
|35,4403
|% 0,14
|
|Riyal
|8,3275
|8,3692
|% 0,29
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|871,55
|875,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,72
|941,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,19
|2.044,61
|% 0,66
|