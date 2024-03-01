***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 10:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253337
BIST
'
10:549.217
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 23,35
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:5431,3283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0948
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:5433,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0301
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:542.060,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,89
|Açılış
|: 2.060,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:54
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.533.233.632
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|506.957.516
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|199.427.933
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|88.356.861
|% 9,91
|
|ALCTL
|136,90
|291.267.053
|% -8,61
|
|ERSU
|32,00
|32.182.529
|% -6,43
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|NETAS
|90,45
|57.025.381
|% -4,79
|
|KTLEV
|113,40
|178.845.271
|% -4,55
|
|GUBRF
|207,10
|2.334.439.314
|% 3,24
|
|REEDR
|71,70
|1.774.957.106
|% 3,61
|
|LMKDC
|31,52
|1.533.233.632
|% 9,98
|
|THYAO
|280,50
|1.390.245.233
|% -0,44
|
|MIATK
|80,25
|1.251.213.088
|% 2,49
|
|LMKDC
|31,52
|1.533.233.632
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,25
|493.895.198
|% 1,35
|
|KLGYO
|5,85
|199.427.933
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|182.514.730
|% -0,35
|
|ODAS
|10,30
|309.745.588
|% 2,08
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3209
|31,3283
|% 0,30
|
|Euro
|33,8864
|33,8968
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,4583
|39,6562
|% 0,38
|
|Frank
|35,2196
|35,4317
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3275
|8,3693
|% 0,30
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|871,55
|875,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,72
|941,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,19
|2.044,61
|% 0,66
|