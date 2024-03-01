***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 10:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253365
BIST
'
10:569.218
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 24,10
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:5631,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0950
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:5633,9287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0620
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:562.060,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,56
|Açılış
|: 2.060,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:54
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.532.240.122
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|505.797.957
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|199.360.102
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|88.295.517
|% 9,91
|
|ALCTL
|137,20
|288.630.984
|% -8,41
|
|ERSU
|31,84
|32.182.529
|% -6,90
|
|KBORU
|165,00
|732.763.068
|% -5,23
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|NETAS
|90,65
|56.289.591
|% -4,58
|
|GUBRF
|207,40
|2.301.829.990
|% 3,39
|
|REEDR
|71,35
|1.742.005.070
|% 3,11
|
|LMKDC
|31,52
|1.532.240.122
|% 9,98
|
|THYAO
|280,75
|1.365.229.312
|% -0,35
|
|MIATK
|80,10
|1.238.924.954
|% 2,30
|
|LMKDC
|31,52
|1.532.240.122
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,28
|484.043.596
|% 1,62
|
|KLGYO
|5,85
|199.360.102
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|181.056.747
|% -0,35
|
|ODAS
|10,29
|307.824.754
|% 1,98
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3209
|31,3283
|% 0,30
|
|Euro
|33,8864
|33,8968
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,4515
|39,6493
|% 0,36
|
|Frank
|35,2171
|35,4292
|% 0,11
|
|Riyal
|8,3274
|8,3691
|% 0,29
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|873,70
|875,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,35
|943,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,95
|2.045,24
|% 0,66
|