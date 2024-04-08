***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
08.04.2024 16:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270532
BIST
'
16:429.748
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 129,26
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:4232,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0991
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:4235,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2914
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:422.407,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.407,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ODINE
|75,35
|423.018.779
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.706.493
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.155.271
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.264.421
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.069.752
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.106.542
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.305.982.997
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,40
|294.862.729
|% -5,11
|
|THYAO
|309,00
|8.919.188.022
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,85
|4.541.481.783
|% 0,71
|
|TUPRS
|181,70
|3.373.217.130
|% 1,11
|
|VAKBN
|17,34
|3.124.914.082
|% 4,21
|
|YKBNK
|30,66
|3.011.857.594
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,85
|4.541.481.783
|% 0,71
|
|VAKBN
|17,34
|3.124.914.082
|% 4,21
|
|ZOREN
|5,82
|989.344.232
|% 1,22
|
|EKGYO
|10,44
|1.670.838.284
|% 5,67
|
|HALKB
|16,55
|2.425.486.305
|% 9,97
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0994
|32,1109
|% 0,30
|
|Euro
|34,9820
|35,0158
|% 0,76
|
|Sterlin
|40,6214
|40,8250
|% 0,73
|
|Frank
|35,5104
|35,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,67
|27,70
|% 0,66
|
|Platin
|953,62
|955,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,10
|1.044,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,74
|90,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,32
|2.331,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54DENGE
Yüzde 7.78 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 524, 335 adet işlem
-
16:53POLTK
Yüzde 7.95 oranında artışla 22, 075.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 038 adet işlem
-
16:52DYOBY
Yüzde 4.53 oranında artışla 43.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 074 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 11 artarak (% 0.52 ) 10, 529
-
16:51XU100
Endeks 9, 751 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 84, 191.00 milyon TL de