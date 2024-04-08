***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
08.04.2024 16:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270533
BIST
'
16:429.748
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 129,26
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:4232,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0931
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:4235,0403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2878
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:422.407,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,79
|Açılış
|: 2.407,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ODINE
|75,35
|423.073.181
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.729.786
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.285.475
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.155.867
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.264.421
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.110.561
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.306.527.479
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,80
|296.382.048
|% -4,89
|
|THYAO
|309,00
|8.925.485.415
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,84
|4.547.473.654
|% 0,63
|
|TUPRS
|181,90
|3.422.140.906
|% 1,22
|
|VAKBN
|17,33
|3.126.750.199
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,64
|3.015.809.602
|% 1,46
|
|ISCTR
|12,84
|4.547.473.654
|% 0,63
|
|VAKBN
|17,33
|3.126.750.199
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,81
|994.477.944
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,45
|1.673.553.289
|% 5,77
|
|HALKB
|16,55
|2.429.226.451
|% 9,97
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1014
|32,1152
|% 0,31
|
|Euro
|34,9825
|35,0529
|% 0,86
|
|Sterlin
|40,6262
|40,8299
|% 0,74
|
|Frank
|35,5183
|35,6963
|% 0,40
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,61
|27,65
|% 0,66
|
|Platin
|956,43
|958,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.044,46
|1.047,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,88
|90,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,60
|2.331,99
|% 0,66
|