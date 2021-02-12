***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
12.02.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909320
BIST
14:341.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,55
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:347,0241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:348,5037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4962
14:34410,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,69
|Açılış
|: 410,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.244.941
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.670.006
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.973.547
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.789.460
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,16
|129.225.686
|% -9,61
|
|KOZAL
|138,60
|1.255.544.053
|% 1,39
|
|SASA
|33,50
|1.030.020.705
|% 7,03
|
|GARAN
|10,05
|961.085.276
|% 1,11
|
|ESEN
|40,62
|563.929.743
|% -3,42
|
|KOZAA
|18,29
|501.314.499
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,54
|484.745.013
|% -0,78
|
|TSKB
|1,75
|236.619.406
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,57
|476.557.411
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,38
|137.896.194
|% -2,82
|
|ODAS
|4,03
|394.445.791
|% -2,42
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0205
|7,0241
|% -0,02
|
|Euro
|8,5016
|8,5037
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,6542
|9,7026
|% -0,24
|
|Frank
|7,8343
|7,8815
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8669
|1,8763
|% -0,02
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,69
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|-35,00
|
|Tam
|2.721
|2.790
|-37,40
|
|Yarım
|1.315
|1.350
|-18,09
|
|Çeyrek
|660
|675
|-9,05
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,02
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,41
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 31 kaybederek (% -0.39 ) 1, 351
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NIBAS, IDGYO, INVEO, KRGYO, VAKFN, DARDL
-
14:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, TACTR, EKIZ
-
14:43
DARDL, INTEM, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:43
IZTAR, PSDTC, TGSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında