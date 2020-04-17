***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.04.2020 12:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838879
BIST
14:0598.713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.463,67
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.749
En Düşük
97.601
14:056,8383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:057,4168
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:05373,33
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -10,44
|Açılış
|: 373,33
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
372,60
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.475.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|17.858.809
|% 9,99
|
|AYCES
|17,54
|548.838
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|10.274.074
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,35
|1.147.500.929
|% 2,86
|
|THYAO
|10,53
|584.432.751
|% 3,64
|
|GARAN
|8,55
|509.280.521
|% 3,64
|
|ASELS
|27,40
|483.054.840
|% 2,78
|
|AKBNK
|5,85
|426.383.038
|% 3,54
|
|KARSN
|1,45
|158.760.071
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|72.183.133
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|184.418.082
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,08
|84.778.167
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,85
|426.383.038
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5354
|8,5783
|% -1,04
|
|Frank
|7,0613
|7,1038
|% -0,94
|
|Riyal
|1,8256
|1,8348
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,79
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,77
|
Seans Raporu
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