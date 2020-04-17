***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.04.2020 15:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838953
BIST
16:1798.210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 1.960,98
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:176,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:177,5211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:17377,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -6,32
|Açılış
|: 377,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.728.770
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|723.361
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.822.268
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|11.196.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,38
|8.883.005
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,10
|1.349.129.087
|% 2,36
|
|GARAN
|8,49
|754.387.068
|% 2,91
|
|THYAO
|10,48
|731.536.047
|% 3,15
|
|ASELS
|27,14
|603.993.299
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,82
|514.943.491
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,00
|254.107.742
|% 2,56
|
|KARSN
|1,45
|174.807.890
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|77.026.190
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.524.466
|% -0,93
|
|GARAN
|8,49
|754.387.068
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6087
|8,6519
|% -0,19
|
|Frank
|7,1177
|7,1605
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8349
|1,8441
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-17,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,50
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,90
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,80
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,75
|27,75
|-0,07
|
Seans Raporu
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