***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.05.2020 12:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844383
BIST
12:4898.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 830,33
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:487,0325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:487,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:48385,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 385,36
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.710
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|49.566.351
|% -5,84
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|RODRG
|2,25
|92.932
|% -4,26
|
|ECILC
|5,31
|423.570.185
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,78
|349.822.795
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.828.382
|% 9,94
|
|MGROS
|33,44
|285.127.854
|% 5,82
|
|PETKM
|3,65
|267.690.602
|% -2,41
|
|IHLGM
|1,19
|171.086.491
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.803.459
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|259.005.419
|% 1,70
|
|ISFIN
|3,78
|349.822.795
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|95.039.772
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6419
|8,6852
|% -0,63
|
|Frank
|7,2078
|7,2512
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8663
|1,8757
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,82
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,90
|
|Tam
|2.554
|2.589
|-14,30
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-7,00
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,41
|