***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.01.2021 12:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896603
BIST
13:181.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:187,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:189,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0296
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:18456,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,59
|Açılış
|: 456,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|NIBAS
|57,20
|19.609.285
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.933.095
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.580.108
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,46
|8.286.441
|% -6,00
|
|CLEBI
|172,30
|103.143.927
|% -5,60
|
|KRTEK
|8,13
|4.810.356
|% -4,91
|
|GUBRF
|82,85
|986.087.063
|% -3,72
|
|KOZAL
|106,30
|957.702.028
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|777.881.546
|% 1,64
|
|GARAN
|10,46
|732.234.828
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,77
|708.869.778
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,54
|505.758.541
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.068.632
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|307.934.011
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.588.344
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|430.832.612
|% 6,77
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3576
|% -0,97
|
|Euro
|9,0315
|9,0451
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,0328
|10,0831
|% -0,93
|
|Frank
|8,3271
|8,3773
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,42
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|